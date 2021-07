Tokyo 2021 | Federica Pellegrini si qualifica | “E’ stata faticosa più del previsto”

(Di lunedì 26 luglio 2021) La campionessa di nuoto approda comunque in semifinale anonostante siaun po’ sottotono: sial penultimo tempo utile La quinta Olimpiade perè iniziata oggi 26 luglioin corsia 4, della terza batteria dei 200 metri in stile libero. La campionessa è approdata al quinto posto col tempo di 1:57.33. Un tempo lento, ma che ha permesso di arrivare comunque in semifinale. Laha nuotato con la stessa energia di Siobhan Haughey, la potente velocista di Hong Kong e della campionessa europea Barbora ...

Il tifone si abbatte sulle Olimpiadi di, l'inviato La Stampa: "Gare all'esterno cancellate" Gli organizzatori hanno anche fatto sapere di essere pronti a sostenere ulteriori cambiamenti di ...Tanto da far considerare appena sufficiente il bilancio azzurro al termine della terza giornata di gare ai Giochi di2020. A seguire le stranezze, a cominciare dal podio giovanissimo (pure ...Arriva il tifone Nepartak sulle coste del Giappone ed è il caso di dire che per le Olimpiadi non c'è pace. La tempesta troplicale porterà violente e venti oltre i ...TOKYO (Reuters) - Il Brasile ha battuto in rimonta l'Argentina in un'emozionante partita olimpica di pallavolo maschile in due set, mentre i campioni del ...