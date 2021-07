Tokyo 2020, allenatore australiano impazzisce dopo la vittoria | Video (Di lunedì 26 luglio 2021) La nuotatrice australiana Ariarne Titmus ha conquistato la medaglia d'oro nei 400 metri stile libero femminili e il suo allenatore ha pensato bene di esultare con tutta la sua gioia sugli spalti dello stadio di nuoto a Tokyo. Dalla sua posizione appena sopra la piscina, l'allenatore di nuoto della neo-incoronata campionessa olimpica si è scanetato sugli spalti. Dean Boxall ha infatti improvvisato un esultanza selvaggia dopo che la sua atleta ventenne è riuscita a portare a casa il migliore dei risultati. Credits: CNBC Euro 2020, Mattarella esulta ed applaude per la vittoria degli Azzurri ... Leggi su panorama (Di lunedì 26 luglio 2021) La nuotatrice australiana Ariarne Titmus ha conquistato la medaglia d'oro nei 400 metri stile libero femminili e il suoha pensato bene di esultare con tutta la sua gioia sugli spalti dello stadio di nuoto a. Dalla sua posizione appena sopra la piscina, l'di nuoto della neo-incoronata campionessa olimpica si è scanetato sugli spalti. Dean Boxall ha infatti improvvisato un esultanza selvaggiache la sua atleta ventenne è riuscita a portare a casa il migliore dei risultati. Credits: CNBC Euro, Mattarella esulta ed applaude per ladegli Azzurri ...

