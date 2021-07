Temptation Island: terrore al villaggio (Di lunedì 26 luglio 2021) Come era già successo qualche tempo fa all’Is Morus Relais c’è stato un nuovo incendio. Anche stavolta sembra essere un atto doloso e, infatti, sono in corso numerose indagini. Ecco come sarebbero andate le cose secondo le prime ricostruzioni. Le puntate della nona stagione di Temptation Island stanno andando in onda in questi giorni ma in realtà le riprese sono terminate diverso tempo fa. Il reality è ambientato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 luglio 2021) Come era già successo qualche tempo fa all’Is Morus Relais c’è stato un nuovo incendio. Anche stavolta sembra essere un atto doloso e, infatti, sono in corso numerose indagini. Ecco come sarebbero andate le cose secondo le prime ricostruzioni. Le puntate della nona stagione distanno andando in onda in questi giorni ma in realtà le riprese sono terminate diverso tempo fa. Il reality è ambientato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : Un incendio ha distrutto il resort a quattro stelle sul mare dove si gira il reality show 'Temptation Island' - Agenzia_Italia : Le immagini dell'incendio nel resort di temptation island - Redcrowl : Ormai vivo per l'arrivo del lunedi solo per il trash di temptation island - Giornaleditalia : Temptation Island, Stefano e Manuela escono separati dopo il falò: rumor - zazoomblog : Temptation Island attimi di terrore in hotel: è scoppiato un incendio! - #Temptation #Island #attimi #terrore -