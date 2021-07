(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoledelgrazie all’ APS Insolitaguida Napoli, da sempre impegnata nella promozione del territorio e della cultura napoletana, con un evento imperdibile: Venerdì 30 Luglio ore 20:00 nella panoramica terrazza di Castel dell’Ovo andrà inlo spettacolo Napoli in varietà, scritto, diretto ed interpretato da. Protagonista indiscussa della serata sarà la canzone classica napoletana e a darne voce sarà proprio l’interprete...

Teatro Lazzari Felici, riprendono le attività all'aperto: in #Scena Genny Avolio - Riprendono le attività del Teatro Lazzari Felici all'aperto

