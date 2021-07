Sky UK: Lazio e Napoli sono interessate a Shaqiri (Di lunedì 26 luglio 2021) Xherdan Shaqiri è uno dei nomi più caldi in questo momento sul mercato. Lo svizzero, stando a quanto riporta Sky UK, ha attirato su di sé diversi club dal momento che non ha intenzione di restare al Liverpool, con cui ha ancora un anno di contratto. Il Siviglia e il Villarreal erano inizialmente interessate al giocatore in prestito, mentre Lazio e Napoli sono tuttora in contatto con gli agenti di Shaqiri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 luglio 2021) Xherdanè uno dei nomi più caldi in questo momento sul mercato. Lo svizzero, stando a quanto riporta Sky UK, ha attirato su di sé diversi club dal momento che non ha intenzione di restare al Liverpool, con cui ha ancora un anno di contratto. Il Siviglia e il Villarreal erano inizialmenteal giocatore in prestito, mentretuttora in contatto con gli agenti di. L'articolo ilsta.

Advertising

DiMarzio : Dagli obiettivi per la prossima stagione a Inzaghi che ha ritrovato dopo gli anni insieme alla Lazio: #Inter, parla… - napolista : Per l’emittente britannica lo svizzero, in uscita dal Liverpool, è seguito con attenzione dai due club italiani. Da… - Spazio_Napoli : Napoli su Shaqiri! Sullo svizzero c'è anche la Lazio di Sarri - martinblythe19 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -