Rapine a furgoni e sradicamento Bancomat | 18 ordinanze

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sgominata stamane una banda dedita alleditrasportanti sigarette e al furto di interi impianti. La Polizia di Stato, a seguito di un’indagine della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale “Campania-Basilicata” e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal GIP di Napoli nei confronti di 18 persone (10 delle quali in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 3 all’obbligo di dimora). Il gruppo era specializzato nellea mano armata nei confronti di autotrasportatori – ...

Lo scopo? Non viaggi vacanza ma 'lavoro': pedinare e derubareportavalori, con a bordo 'la ... Gli stessi una volta compiuto lestradali e autostradali, abbandonavano auto usate per l'...... in particolare del Piemonte e della Lombardia , al fine di intercettare, seguire e derubareportavalori impegnati nel quotidiano prelievo di denaro da istituti di credito o attività ...Sgominata stamane una banda dedita alle rapine di furgoni trasportanti sigarette e al furto di interi impianti Bancomat. La Polizia di Stato, a seguito di un' indagine della Squadra di ...Sgominata stamane una banda dedita alle rapine di furgoni trasportanti sigarette e al furto di interi impianti Bancomat. (ANSA) ...