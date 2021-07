Pop Corn Festival del Corto 2021 vincitori quarta edizione, premio Raffaella Carrà (Di lunedì 26 luglio 2021) Pop Corn Festival del Corto 2021, quarta ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 26 luglio 2021) Popdel...

Advertising

hammershark64 : @MichelaMeloni1 Ho comprato birra e pop corn....il fiume è qua, che lo spettacolo abbia inizio - GabBarducci : Com'è #JungleCruise? Bello, tutto sommato. L'idea produttiva alla base è la stessa di #PiratideiCaraibi. Concettual… - matitesbagliate : RT @Misareirotta: Immagino gli alieni che ci osservano: - Che dici attacchiamo e distruggiamo la Terra? + No tranquillo, prendi i pop corn… - Misareirotta : Immagino gli alieni che ci osservano: - Che dici attacchiamo e distruggiamo la Terra? + No tranquillo, prendi i pop… - DanyRoss70 : RT @armagio: Le condizioni ci sono tutte. I club sotto la Premier stanno fallendo da qualche anno per problemi strutturali della piramide,… -