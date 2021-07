Parma | tempesta di grandine | danni all’agricoltura e incidenti in autostrada

(Di lunedì 26 luglio 2021) Mentre gli incendi devastano da giorni la Sardegna, unadisi abbatte sull’Emilia, provocando in pochi minuti gravie ad abitazioni e auto. Chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis sono piovuti con forza inaudita, nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio 2021, sulle province di, Modena e Reggio Emilia. La zona più colpita è stata la Bassa occidentale parmense, tra Salsomaggiore, Colorno e Fidenza.anche nel Modenese, tra Sassuolo e Finale Emilia, e nel Reggiano, in particolare nella zona di ...

E' quanto accaduto nel pomeriggio nel tratto dell'A1 compresa trae Piacenza e immortalato in ... Nella stessa zona oggi unadi vento e pioggia ha creato ingenti danni in un'area che ......albicocche' hanno colpito le colture dell'Emilia - Romagna - in particolare nelle province di,... una 'di piena estate che conferma la tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con ...Mentre gli incendi devastano da giorni la Sardegna, una tempesta di grandine si abbatte sull’Emilia, provocando in pochi minuti gravi danni all’agricoltura e ad abitazioni e auto. Chicchi di ghiaccio ...Parabrezza in frantumi, carrozzerie ammaccate e tanta, tanta paura. E' quanto accaduto nel pomeriggio nel tratto dell'A1 compresa tra Parma e Piacenza e immortalato in centinaia di foto e video che ha ...