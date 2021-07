Olimpiadi Tokyo: altro argento nella scherma. Daniele Garozzo nel fioretto individuale (Di lunedì 26 luglio 2021) Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia. Garozzo non è quindi riuscito a bissare l'oro di Rio 2016 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) Durante l'incontro, conclusosi sul 15-11, l'italiano si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia.non è quindi riuscito a bissare l'oro di Rio 2016 L'articolo proviene da Firenze Post.

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - pescarasport24 : Olimpiadi: Abruzzo è in scena a Tokyo - sportface2016 : #Tokyo2020, #scherma. Daniele #Garozzo è d'argento: 'Fa male, il mio avversario ha tirato meglio' -