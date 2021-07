Oim | naufragio davanti alla Libia fa 57 morti

(Di lunedì 26 luglio 2021) «Sono inorridito da un’altra dolorosa perdita di vite al largo delle coste libiche. Almeno 57 persone sono annegate oggi ieri per chi legge, ndr nell’ultima tragedia nel Mediterraneo centrale. Silenzio e inazione sono imperdonabili». Lo ha scritto ieri pomeriggio su Twitter Federico Soda, capomissione indell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), comunicando l’ennesima strage. La barca si è ribaltata nei pressi della città di Khums, 100 chilometri a est di Tripoli. I sopravvissuti sono stati tratti in salvo da … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Almeno 57 migranti, tra cui 20 donne e due bambini, sono morti in un naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM), tramite la portavoce Safa Msehli.