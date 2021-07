LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Alessio vince per KO e vola ai quarti contro l’egiziano Eissa! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Si porta avanti alla fine del primo round la brasiliana Titoneli. 2-2 Pareggia i conti Al-Sadeq con un calcio. 2-0 Per Titoneli grazie ad un pugno ed una caduta dell’avversario. TITONELI Milena (Bra) vs AL-SADEQ Julyana (Jor) tocca ora per la categoria femminile. Non succede nulla nel terzo round, vince Eissa 11-1 contro Merton, l’egiziano affronterà il nostro azzurro Simone Alessio ai quarti. Finisce il secondo round, Eissa in pieno controllo del match con il risultato di 11-1. 11-1 Caduta per ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Si porta avanti alla fine del primo round la brasiliana Titoneli. 2-2 Pareggia i conti Al-Sadeq con un calcio. 2-0 Per Titoneli grazie ad un pugno ed una caduta dell’avversario. TITONELI Milena (Bra) vs AL-SADEQ Julyana (Jor) tocca ora per la categoria femminile. Non succede nulla nel terzo round,Eissa 11-1Merton,affronterà il nostro azzurroai. Finisce il secondo round, Eissa in pienollo del match con il risultato di 11-1. 11-1 Caduta per ...

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - Eurosport_IT : Forza Simone, avanti tutta! ?????????? ?? Segui LIVE l'incontro di Simone Alessio contro Soares: - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Forza Simone, avanti tutta! ?????????? ?? Segui LIVE l'incontro di Simone Alessio contro Soares: - Is_0601 : RT @sportface2016: Grande vittoria di Simone #Alessio! L'azzurro vola ai quarti nel #Taekwondo -80kg #Tokyo2020 -