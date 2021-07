Limbiate: dai Lions otto cuccioli per non vedenti da adottare per 9 mesi (Di lunedì 26 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lo scorso 17 luglio un bellissimo evento presso la nursery del servizio cani guida dei Lions di Limbiate. Zorba ha dato alla luce i suoi splendidi cuccioli, 8 meravigliosi angioletti a 4 zampe, 5 maschietti e 3 femminucce. Ora la nursery cerca con urgenza famiglie desiderose di passare 9 mesi con uno dei meravigliosi cuccioli, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 26 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lo scorso 17 luglio un bellissimo evento presso la nursery del servizio cani guida deidi. Zorba ha dato alla luce i suoi splendidi, 8 meravigliosi angioletti a 4 zampe, 5 maschietti e 3 femminucce. Ora la nursery cerca con urgenza famiglie desiderose di passare 9con uno dei meravigliosi, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ...

