Kessié | “Orgoglioso di aver scelto il Milan | voglio restare per sempre”

Ultime Notizie dalla rete : Kessié Orgoglioso Kessie: 'Voglio solo il Milan, orgoglioso di aver scelto i rossoneri. Spiace per Donnarumma e Calhanoglu. Ibra l'anno scorso ci è mancato, bene Giroud' ORGOGLIO MILAN - 'Sono orgoglioso di aver scelto questo club e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano: 'Un Presidente, c'è solo un ...

Kessié vuole solo il Milan: "Voglio restare per sempre" In una lunga intervista pubblicata dall'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Kessié ha rivolto parole d'amore ai colori rossoneri e ai tifosi: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e ...

ORGOGLIO MILAN - 'Sono orgoglioso di aver scelto questo club e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano: 'Un Presidente, c'è solo un ...In una lunga intervista pubblicata dall'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', Kessié ha rivolto parole d'amore ai colori rossoneri e ai tifosi: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e ...