Incendi Sardegna | proseguono i soccorsi | canadair in volo

(Di lunedì 26 luglio 2021)le operazioni di soccorso a seguito degliboschivi che da alcuni giorni stanno interessando lae in particolare la provincia di Oristano, nei territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, Scano di Montiferro e Cabras. Ieri le attività, rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco che ha alimentato i roghi, sono state supportate da otto velivoli, da un elicottero del Repartodi Sassari e dagli elicotteri del servizio Aib regionale. Il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - Akira55443560 : Dietro gli incendi in Sardegna c’è una regia terroristica. Nessuno me lo toglie dalla testa. - Zipstar81 : RT @emergenzavvf: #Incendi #Sardegna, senza pause l'attività dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Oristano: operative 60 unità a terra,… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna

leggi anche, 10mila ettari bruciati: "Apocalisse ambientale" REATO DI INCENDIO: COSA DICE LA LEGGE E SANZIONI Incendio doloso Incendio colposo Cosa si intende per incendio boschivo? ...Proseguono le operazioni di soccorso a seguito degliboschivi che da alcuni giorni stanno interessando la provincia di Oristano, nei territori di ... le fiamme straziano il cuore della“Siamo di fronte a condizioni mai verificate nella storia dell’autonomia sarda, per ampiezza del territorio colpito e per i cambi di vento”. Da tre giorni le alte temperature hanno reso esplosiva la p ...Aziende, case, terreni e bestiame. Tutto andato in fumo davanti agli occhi degli abitanti: le strazianti immagini che arrivano dalla Sardegna ...