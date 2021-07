(Di lunedì 26 luglio 2021) Alla fine il dipinto diraffigurante il mito di Saturno e Filira è stato venduto per una cifra quasi irrisoria per un capolavoro di uno dei più grandi artisti del Cinquecento, esposto con tutti gli onori alla mostra delle Scuderie del Quirinale del 2016: meno di 600.000 euro. Ma lo Statono si è lasciato scappare l’affare. Nonostante l’appello da me promosso e firmato da un Premio Nobel e sette Accademici dei Lincei, con il quale chiedevamo di assicurare al patrimonio nazionale il più importante dipinto del pittore parmense ancora in mani private. È ladi un’inefficiente e ...

Advertising

HuffPostItalia : Il caso Parmigianino ovvero la vittoria di un'Italia provinciale ma proterva -

Ultime Notizie dalla rete : caso Parmigianino

Lifestar.it

Francesco d'Assisi, via Zara e Zanchi, via Deledda, via Barilli, via Allegri, via, via ... Indi dubbi o persistenza del problema è sempre possibile rivolgersi al Numero Verde Pronto ...... nelspecifico, eccezionale: la Chiesa di San Giovanni , del complesso benedettino, risalente ...e affrescata dal Correggio (con interventi ben identificabili d'un giovanissimo). ...Alla fine il dipinto di Parmigianino raffigurante il mito di Saturno e Filira è stato venduto per una cifra quasi irrisoria per un capolavoro di uno dei più grandi artisti del ...L'aggiudicazione da Christie’s per 500mila sterline britanniche. L'acquirente è un privato. Nelle settimane scorse l'appello pubblico ...