Green pass: Renzi, Salvini e Meloni sbagliano, sì per aprire (Di lunedì 26 luglio 2021) "Sono diametralmente all'opposto delle parole di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul Green pass. Chi non vuole richiudere ha bisogno del Green pass". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) "Sono diametralmente all'opposto delle parole di Matteoe Giorgiasul. Chi non vuole richiudere ha bisogno del". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo,...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - marilenagasbar1 : RT @claudio_2022: Green pass, il primario Garavelli appena nominato cavaliere da Mattarella: in piazza coi no vax 5 giorni dopo, rischia gr… - marcovia1984 : RT @martinimirko92: A mio parere dovrebbero togliere il green pass e inserire il test del Q.I. magari non passo nemmeno io, ma sicuramente… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Renzi contro la 'platea di Speranza'. 'Squallido l'applauso a Travaglio' Sul Green Pass sapete come la penso: sono favorevole anche per i ristoranti. Trovo giusto che i controlli non siano a carico degli esercenti ma a campione da parte delle forze dell'ordine. Una nota ...

Green pass, scaricati 33 milioni di certificati Lo afferma il commissario all'emergenza Covid Figliuolo Green pass, sono 33 milioni i certificati verdi scaricati dagli italiani. A dirlo è il commissario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, che sottolinea come nove regioni siano indietro ...

Dai trasporti alla scuola, dove potrebbe essere esteso il green pass Il Sole 24 ORE Green pass: prime 8 denunce Digos per manifestazione Pescara (ANSA) - PESCARA, 26 LUG - Arrivano le prime otto denunce per la manifestazione contro il Green pass che si è svolta sabato pomeriggio nel centro di Pescara. La Digos del capoluogo adriatico sta ...

No Pass: medico a corteo, anche Ordine valuta azione ''Stiamo valutando se esistono i presupposti per un'azione disciplinare e se sarà il caso apriremo un procedimento ...

Sulsapete come la penso: sono favorevole anche per i ristoranti. Trovo giusto che i controlli non siano a carico degli esercenti ma a campione da parte delle forze dell'ordine. Una nota ...Lo afferma il commissario all'emergenza Covid Figliuolo, sono 33 milioni i certificati verdi scaricati dagli italiani. A dirlo è il commissario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, che sottolinea come nove regioni siano indietro ...(ANSA) - PESCARA, 26 LUG - Arrivano le prime otto denunce per la manifestazione contro il Green pass che si è svolta sabato pomeriggio nel centro di Pescara. La Digos del capoluogo adriatico sta ...''Stiamo valutando se esistono i presupposti per un'azione disciplinare e se sarà il caso apriremo un procedimento ...