Green Pass per viaggiare | quando già serve e quando servirà anche per i voli interni | i treni e i bus

(Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi per spostarsi restano le regole di mascherina e distanziamento. Per andare all'estero, il Certificato Verde è già riconosciuto non solo in Europa, main Canada, Stati Uniti, Svizzera, Israele. Nei prossimi giorni il Governo stabilirà i criteri per il suo utilizzo sui...

Ilè infatti obbligatorio in molti altri Paesi d'Europa, ma, tra sanzioni, sorveglianza, obblighi e dinamiche sociali, presenta misure e pesi diversi a seconda dei luogh i. Ma vediamo ora ......quali sono esattamente le regole? Il primo punto da chiarire è che per quel che riguarda i mezzi di trasporto pubblici il decreto Covid non specifica ancora se è necessario avere iloppure ...(AGR) In relazione alla manifestazione preavvisata per domani 27 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in piazza Montecitorio, dal rappresentante per il movimento “IO APRO”, per protestare contro i ...Il ministro della Salute propende per la "persuasione" perché è "l'unica strada", ma il Governo "valuterà i dati". Lo spettro è quello della Dad a settembre ...