Green Pass: le sanzioni per esercenti e clienti | Punto Informatico (Di lunedì 26 luglio 2021) Multe salate e chiusura dell'esercizio in caso di violazioni ripetute: le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi relativi al Green Pass.

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - CottarelliCPI : Chi ha il green pass ha una probabilità molto più bassa di contagiare altri. E' giusto quindi che possa andare in p… - borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - DeFourques : RT @repubblica: Green Pass per viaggiare, quando già serve e quando servirà anche per i voli interni, i treni e i bus - giampietrogiova : RT @fenderfretless: Sono a Salisburgo, Austria (posto delizioso). Green pass o certificato vaccinale richiesto ovunque, con la massima semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 luglio/ Crescono positività e ricoveri Intanto in Italia sta per entrare in azione il Green pass esteso a numerose realtà, e le farmacie stanno lavorando all'impazzata quasi come fossero stamperie. Ricevette 6 dosi di Pfizer "Anticorpi 60 ...

Green Pass: le sanzioni previste per esercenti e clienti A partire dal 6 agosto , il Green Pass diventerà obbligatorio in Italia per l'accesso a una serie di luoghi pubblici e attività. La decisione è stata presa con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei casi di COVID - 19 senza ...

Dai trasporti alla scuola, dove potrebbe essere esteso il green pass Il Sole 24 ORE Giornalisti aggrediti alle manifestazioni contro il Green pass Ancora una volta, durante le manifestazioni del fine settimana contro il green pass e le scelte del governo, a Firenze, come a Roma, a Milano e a Genova, ne hanno fatto le spese i giornalisti. A Firen ...

Mascherina all’aperto, in Campania sarà obbligatoria fino a settembre: l’ordinanza di De Luca Non va bene”, ha detto. Il governatore campano si oppone alle manifestazioni contro il Green Pass obbligatorio. Infatti, ha dichiarato: “Non capisco qual è l’alternativa. Hanno fatto la manifestazione ...

