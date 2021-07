Clio Make Up svela il suo segreto: la confessione che stupisce (Di lunedì 26 luglio 2021) Clio Make Up mostra la propria trasformazione e svela il segreto della sua forma fisica: “Il percorso vi porterà a una pace mentale”. Clio Make Up, all’anagrafe Clio Zammateo, è una delle influencer e truccatrici più famose al mondo. Seguita da più di tre milioni di followers su Instagram e da 1,3 milioni di persone L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 luglio 2021)Up mostra la propria trasformazione eildella sua forma fisica: “Il percorso vi porterà a una pace mentale”.Up, all’anagrafeZammateo, è una delle influencer e truccatrici più famose al mondo. Seguita da più di tre milioni di followers su Instagram e da 1,3 milioni di persone L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : Clio Make Up racconta com’è cambiato il suo corpo dopo la gravidanza. - #racconta #com’è #cambiato #corpo - Atrebor78 : @amadeus981 @neverajoy17 Urge video corso intensivo con Clio Make up???????? - zazoomblog : Clio Make Up racconta la sua trasformazione: Ecco come ho perso 20 chili - #racconta #trasformazione: #perso - slowmorenas : Clio make up quando vede il rossetto su Floriana #TemptationIsland - lealu85 : Clio make up quando vede il rossetto su Floriana #TemptationIsland -