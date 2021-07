Chievo Verona | che mazzata | verdetto ufficiale | da dove ripartono i veneti

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il Collegio di Garanzia del CONI ha bocciato il ricorso del, dando seguito alla decisione della FIGC: il club è escuso dalla Serie B. Brutte notizie arrivano per il. Il Collegio di Garanzia ha bocciato il ricorso della società, che non potrà prendere parte al prossimo campionato di Serie B. Verrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Verona

