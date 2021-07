Centri estetici e parrucchieri: perché usare un software per la gestione dei clienti (Di lunedì 26 luglio 2021) Un Customer Relationship Management, o CRM, è un software per la gestione dei clienti di cui ogni attività commerciale dovrebbe dotarsi. Questi software permettono di creare delle rubriche che contengono tutti i dati di contatto dei propri clienti: nome, indirizzo email, numero di telefono, servizi acquistati e preferenze. Avere un database aggiornato che contenga i dati degli utenti interessati all’attività e ai suoi servizi è quindi molto utile, anche per chi possiede un centro estetico oppure un salone di parrucchiere. L’utilizzo dei CRM è cresciuto durante la pandemia da Covid-19 e sempre più attività ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Un Customer Relationship Management, o CRM, è unper ladeidi cui ogni attività commerciale dovrebbe dotarsi. Questipermettono di creare delle rubriche che contengono tutti i dati di contatto dei propri: nome, indirizzo email, numero di telefono, servizi acquistati e preferenze. Avere un database aggiornato che contenga i dati degli utenti interessati all’attività e ai suoi servizi è quindi molto utile, anche per chi possiede un centro estetico oppure un salone di parrucchiere. L’utilizzo dei CRM è cresciuto durante la pandemia da Covid-19 e sempre più attività ...

