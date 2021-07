Azimut acquisisce 20% di Pathlight

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) –, tramite la sua controllata americanaAlternative Capital Partners, (“AACP”), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza inCapital LP (“”), una delle principali società di Private Credit specializzata in investimenti Asset Based Lending con sede vicino a Boston.Capital è un gestore di private credit dedicato a supportare le esigenze di società che operano in diversi settori, fornendo prestiti asset-based su garanzia di beni materiali e immateriali. Fornisce soluzioni di finanziamento per consentire alle aziende di accedere ...

Advertising

MKT_INS : @Azimut_Yachts, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, ha siglato un accordo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Azimut acquisisce

Finanza.com

Una mossa importante nell'ambito degli asset alternativi., tramite la sua controllata americanaAlternative Capital Partners, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Pathlight Capital, una delle principali società di Private Credit specializzata in investimenti Asset Based Lending ..., tramite la sua controllata americanaAlternative Capital Partners , ("AACP"), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Pathlight Capital LP ("Pathlight"), una delle principali società di Private ...(Teleborsa) – Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, (“AACP”), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in ...Una mossa importante nell'ambito degli asset alternativi. Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Pathlight Ca ...