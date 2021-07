Sampdoria, Murillo: «Siamo più esperti, D’Aversa ha entusiasmo» (Di domenica 25 luglio 2021) Il difensore della Sampdoria Jeison Murillo ha parlato della nuova stagione blucerchiata che sta per cominciare Jeison Murillo, difensore della Sampdoria, si è raccontato ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni sul ritiro a Ponte di Legno, le amichevoli, Roberto D’Aversa e il futuro. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 OBIETTIVO – «Innanzitutto di migliorare la forma fisica e di arrivare presto a una condizione di forma ottimale. Mi ero fatto male a fine aprile con il Celta e sono stato costretto a saltare la Coppa America». Sampdoria – «Sono un professionista, ho ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Il difensore dellaJeisonha parlato della nuova stagione blucerchiata che sta per cominciare Jeison, difensore della, si è raccontato ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue dichiarazioni sul ritiro a Ponte di Legno, le amichevoli, Robertoe il futuro. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 OBIETTIVO – «Innanzitutto di migliorare la forma fisica e di arrivare presto a una condizione di forma ottimale. Mi ero fatto male a fine aprile con il Celta e sono stato costretto a saltare la Coppa America».– «Sono un professionista, ho ...

Advertising

it_samp : #Murillo: “Sono tornato pensando che non me ne andrò. Il gioco di D’Aversa potrebbe esaltarmi”.#sampdoria - primocanale : Sampdoria, le prime indicazioni dal ritiro: salgono Murillo ed Askildsen, in bilico Verre - infoitsport : Sampdoria, le prime indicazioni dal ritiro: salgono Murillo ed Askildsen, in bilico Verre - 1canalesport : Sampdoria, le prime indicazioni dal ritiro: salgono Murillo ed Askildsen, in bilico Verre - Cucciolina96251 : RT @clubdoria46: #Calciomercato #Sampdoria, #Murillo può restare a Genova. La situazione #samp #valencia #celtavigo #galatasaray https://t.… -