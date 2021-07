Quirinale: da 3 agosto scatta semestre bianco, chi lo volle e come cambiò /Adnkronos (6) (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) - Durante i lavori della Costituente di non rieleggibilità immediata si parlò nella Commissione dei 75. Fu Palmiro Togliatti a ipotizzarla come alternativa al divieto assoluto di rieleggibilità, a suo avviso troppo rigido in quanto, viste le "qualità particolari" richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente. La proposta del leader del Pci fu però bocciata da Aldo Moro, perchè di fatto avrebbe avuto come conseguenza l'esclusione della rieleggibilità, possibile a quel punto soltanto dopo sette anni dalla fine del mandato. Così il tema venne archiviato e, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) () - Durante i lavori della Costituente di non rieleggibilità immediata si parlò nella Commissione dei 75. Fu Palmiro Togliatti a ipotizzarlaalternativa al divieto assoluto di rieleggibilità, a suo avviso troppo rigido in quanto, viste le "qualità particolari" richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente. La proposta del leader del Pci fu però bocciata da Aldo Moro, perchè di fatto avrebbe avutoconseguenza l'esclusione della rieleggibilità, possibile a quel punto soltanto dopo sette anni dalla fine del mandato. Così il tema venne archiviato e, ...

Advertising

cancro58 : @TrumpyWalter @VittorioFerram1 @tormalina33 @conta2412 @Palazzo_Chigi @Quirinale @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni… - albertotozzi3 : RT @longagnani: Quindi dal 6 agosto prossimo l'articolo 17 Costituzione non è più in vigore? Ma si può con un decreto legge limitare un d… - original_igi : RT @longagnani: Quindi dal 6 agosto prossimo l'articolo 17 Costituzione non è più in vigore? Ma si può con un decreto legge limitare un d… - iphoneapple6S : RT @longagnani: Quindi dal 6 agosto prossimo l'articolo 17 Costituzione non è più in vigore? Ma si può con un decreto legge limitare un d… - MarySpes : RT @longagnani: Quindi dal 6 agosto prossimo l'articolo 17 Costituzione non è più in vigore? Ma si può con un decreto legge limitare un d… -