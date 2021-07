Premio Je So Pazzo: la finalissima dell’evento dedicato a Pino Daniele (Di domenica 25 luglio 2021) Domenica 25 luglio 2021 si terrà la finalissima del Premio Musicale Internazionale Je So Pazzo, dedicato a Pino Daniele e alla migliore musica emergente. L’attesa manifestazione si svolgerà dalle ore 18:00 presso il Parco Traiano di Grottaferrata in un’area appositamente allestita e verrà presentata da Jo Squillo. Una serata intensa di musica e spettacolo, che conclude una settimana densa di esibizioni e partecipazione di ospiti speciali. La finalissima vedrà la partecipazione di numerosi illustri ospiti e la presenza di una giuria stellata composta dal Direttore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Domenica 25 luglio 2021 si terrà ladelMusicale Internazionale Je Soe alla migliore musica emergente. L’attesa manifestazione si svolgerà dalle ore 18:00 presso il Parco Traiano di Grottaferrata in un’area appositamente allestita e verrà presentata da Jo Squillo. Una serata intensa di musica e spettacolo, che conclude una settimana densa di esibizioni e partecipazione di ospiti speciali. Lavedrà la partecipazione di numerosi illustri ospiti e la presenza di una giuria stellata composta dal Direttore ...

