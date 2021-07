(Di domenica 25 luglio 2021) Ventisono risultati, asintomatici o paucisintomatici. Lo comunica la Marina Militare spiegando di aver “prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutelaa salute del personale, prevedendo una sosta nel portoa Spezia dove verrà attuato un protocollo specifico che prevede l’isolamento di 10 giorni in idonee strutture a terra per tutto il personale risultato positivo, nuovi controlli su tutti i ...

FLASH I Positivi 20 membri dell'equipaggio dell'Amerigo Vespucci. Prevista una sosta a La Spezia per un isolamento di 10 giorni

In Italia c'è grande tensione sulla questione: i 15nello Spezia e i 6 nell'Empoli ha ... nella quale i vari club si stanno iniziando a muovere per far vaccinare giocatori edello staff.Ventidell'equipaggio della Amerigo Vespucci sono risultati, asintomatici o paucisintomatici. Lo comunica la Marina Militare spiegando di aver "prontamente messo in atto tutte le misure ...Doveva effettuare una serie di soste in rada lungo le coste della Campania, anche a Castellammare. Il covid gliel’ha impedito. Venti membri dell'equipaggio dell’Amerigo Vespucci sono risultati positiv ...La vicenda di Virginia Grilli, studentessa di 23 anni a cui furono erroneamente iniettate sei dosi di vaccino Pfizer, ha suscitato scalpore. Quella vaccinazione all’ospedale Noa di Massa Carrara ha in ...