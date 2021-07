Operatori balneari senza pace | ' Così ci complicano la vita in piena stagione estiva E se il Green pass è falso?'

(Di domenica 25 luglio 2021) MACERATA -per la ristorazione al chiuso. Gli chalet dovrebbero essere 'salvi' ma se piove bisogna stare in regola e, dunque, scatta la corsa per adeguarsi al protocollo in. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Operatori balneari

corriereadriatico.it

MACERATA - Green pass per la ristorazione al chiuso. Gli chalet dovrebbero essere 'salvi' ma se piove bisogna stare in regola e, dunque, scatta la corsa per adeguarsi al protocollo in piena stagione. ...... hanno pattugliato le dune e le passeggiate che portano agli stabilimenti. Lungo la ... Glidel Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica hanno illustrato le tecniche di rilevamento ...MACERATA - Green pass per la ristorazione al chiuso. Gli chalet dovrebbero essere “salvi” ma se piove bisogna stare in regola e, dunque, scatta la corsa per adeguarsi al ...Il Comune di Alba Adriatica per aiutare gli operatori balneari e gli esercizi commerciali, in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, ha intenzione di ridurre il pagamento della Tari.