Nuoto | Gabriele Detti | “Il tempo di oggi era alla portata | ma non lo valevo Non è un flop”

(Di domenica 25 luglio 2021) Ci si aspettava innegabilmente di più da. Il nuotatore ventiseienne di Livorno non ha disputato una gran gara nella finale dei 400 metri stile libero che assegnava le medaglie per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020; non tanto per il sesto posto finale, ma per il 3’44”48 con cui ha toccato l’ultima vasca, unassai lontano dagli standard a cui ci aveva abituato fino al 2019. La gara è stata vinta dal tunisino dal tunisino Ahmed Hafnaoui, che dcorsia 8 ha chiuso con ildi 3’43”36, con il podio che è stato completato dall’australiano Jack McLoughlin, dietro di 16 centesimi, e ...

Si confidava molto inDetti, che si presentava ai nastri di partenza da bronzo olimpico. Il livornese ha chiuso solo in sesta posizione con il tempo di 3'44 88 e il contesto di gara, ...Delusione per l'azzurroDetti, bronzo a Rio 2016, che ha chiuso sesto in 3.44.88.Sorpresa incredibile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel nuoto. Era noto che la finale dei 400 sl non vedesse ai ranghi di partenza un chiaro favorito, tuttavia appariva impensabile immaginare che il tun ...Il miglior risultato in tre finali in cui c'erano azzurri in vasca è quello di Gabriele Detti, sesto nei 400 stile libero. Nicolò Martinenghi va in finale nei 100 rana col terzo tempo.