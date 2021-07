Massimiliano Minnocci | Er Brasiliano arrestato a Ponza per violenza e minaccia | divieto di tornare sull’isola per tre anni Lui | “Ero un po’ ubriaco”

(Di domenica 25 luglio 2021) Guai per, l’influencer di Pietralata noto come Erche su Instagram conta oltre 200mila follower. L’ultrà 42enne, conosciuto nella Capitale, è statoin flagranza acon l’accusa die resistenza a pubblico ufficiale. Rimesso in libertà con il foglio di via, ora non potrà fare ritornoper i prossimi tre. Come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri sono intervenuti in località Banchina Nuova dopo la chiamata di alcuni residenti che si sono detti ...

E' il 42enne romano, più noto come 'Er brasiliano' , l'uomo arrestato sull'isola di Ponza , in località Banchina nuova.ha cominciato ad infastidire ripetutamente i presenti con ...Arrestato e rimesso in libertà con il foglio di via da Ponza. È il risultato della notte movimentata del 42enne romano, alias "er Brasiliano" o "Brasile", ultrà conosciutissimo nella Capitale e da qualche anno influencer molto seguito sui social. Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri ...Brasiliano - Erano state annunciate per cercare di rispondere agli inevitabili assembramenti e da ieri sera sono entrate in vigore ...Massimiliano Minnocci, ultrà e influencer arrestato e rimesso in libertà con il foglio di via per tre anni dall’isola. Dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficial ...