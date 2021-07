La brutta gente è tutta a Destra, dice Francesca Pascale (Di domenica 25 luglio 2021) “Silvio si è arrabbiato con me per la mia posizione sul Ddl Zan”. La Pascale contro Lega, Forza Italia e Vaticano, ora l’attivista per i diritti civili si vuole sbattezzare e a Berlusconi dice “ripensaci.” Francesca Pascale ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex consigliera di Forza Italia, è attiva da tempo nella battaglia contro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 luglio 2021) “Silvio si è arrabbiato con me per la mia posizione sul Ddl Zan”. Lacontro Lega, Forza Italia e Vaticano, ora l’attivista per i diritti civili si vuole sbattezzare e a Berlusconi“ripensaci.”ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex consigliera di Forza Italia, è attiva da tempo nella battaglia contro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ciropellegrino : I #NoGreenPassObbligatorio a #Napoli manifestano sotto la statua di uno che ha scritto: «Fatti non foste a viver co… - vale_ria_ : RT @DMicol78: @BarbaraRaval Inquieta pensare che la gente possa avere paura di andare in ospedale perché può trovare un infermiere che poss… - pasconte1 : RT @DMicol78: @BarbaraRaval Inquieta pensare che la gente possa avere paura di andare in ospedale perché può trovare un infermiere che poss… - Alfredo93706976 : @Azzurraurra Questa si chiama eversione terroristica. Che brutta gente rappresenta la Lega - VivaldiGiovanni : @jacopo_iacoboni Classe media benestante, brutta gente che ha studiato ed ha tempo per pensare. -