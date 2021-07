Incendi, evacuate 400 persone nell'oristanese (Di domenica 25 luglio 2021) nella zona stanno continuando a lavorare centinaia di uomini del corpo forestale, della protezione civile, vigili del fuoco e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 luglio 2021)a zona stanno continuando a lavorare centinaia di uomini del corpo forestale, della protezione civile, vigili del fuoco e ...

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - Tg3web : Situazione critica in provincia di Oristano, in Sardegna, per gli incendi divampati nelle ultime ore. Quattrocento… - ilpost : Centinaia di persone sono state evacuate a causa degli incendi sul Montiferru, in Sardegna - wwwmeteoit : Quasi 400 persone evacuate, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. In gin… - ongoinggaypanic : RT @nicola_pinna: La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evacuate d… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi evacuate Incendi, evacuate 400 persone nell'oristanese Nella zona stanno continuando a lavorare centinaia di uomini del corpo forestale, della protezione civile, vigili del fuoco e ...

Rogo Oristanese: circa 200 sfollati a Porto Alabe Sono circa 200 le persone evacuate a Porto Alabe, località turistica sulla costa dell'oristanese, minacciata dalle fiamme che ... Altri mezzi aerei sono impegnati in altri incendi che sono scoppiati ...

Incendi in Sardegna, Oristanese nella morsa del fuoco Adnkronos Incendi in Sardenga, è l'inferno in zona Oristano. In fumo 10mila ettari Oristano, 25 luglio 2021 - Sono circa 200 le persone evacuate a Porto Alabe, località turistica sulla costa dell'oristanese, minacciata dalle fiamme che ieri sera sono divampate a Santu Lussurgiu e ch ...

Vasto rogo nell’Oristanese, evacuate 400 persone da Cuglieri Quasi 400 persone evacuate per tutta la notte, abitazioni danneggiate, un centinaio di ettari di territorio divorati dal fuoco. Non sono ancora stati domati gli incendi che hanno messo in ginocchio l’ ...

