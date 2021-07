Il soldato Adler torna in Italia per abbracciare i 3 (ex) bambini incontrati in guerra: colletta per il viaggio (Di domenica 25 luglio 2021) Un appello, per aiutare il veterano di guerra americano 97enne Martin Adler ad abbracciare i tre bambini sbucati da una cesta a Monterenzio, nel Bolognese, immortalati dalla sua macchina fotografica durante la Seconda guerra Mondiale e ora ritrovati, grazie ai social media, a distanza di tanti anni. A lanciarlo - raccolto sul suo profilo Facebook dal giornalista Matteo Incerti, autore del libro sulla vita dell’ex militare statunitense ‘I bambini del soldato Martin’ - è la figlia dell’uomo, Rachelle Shelley Adler Donley. Il 97enne, si legge sul profilo del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) Un appello, per aiutare il veterano diamericano 97enne Martinadi tresbucati da una cesta a Monterenzio, nel Bolognese, immortalati dalla sua macchina fotografica durante la SecondaMondiale e ora ritrovati, grazie ai social media, a distanza di tanti anni. A lanciarlo - raccolto sul suo profilo Facebook dal giornalista Matteo Incerti, autore del libro sulla vita dell’ex militare statunitense ‘IdelMartin’ - è la figlia dell’uomo, Rachelle ShelleyDonley. Il 97enne, si legge sul profilo del ...

