Giustizia | Conte in settimana vedrà eletti | su riforma via reati mafia per ok fiducia**

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Giuseppetornerà a vedere i parlamentari M5S a inizio, dopo l’assemblea congiunta di martedì scorso. A quanto apprende l’Adnkronos, stavolta non litutti insieme, ma divisi per Commissioni – due giornate dedicate – così da fare il punto sui vari provvedimenti in esame e sulla strategia dei pentastellati sui diversi fronti, per “tornare centrali”, ricalcando le parole adottate dal leader in pectore del M5S nella riunione di martedì scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Come per ladove la prescrizione voluta da Berlusconi ha provocato uno spaventoso ... Il2 nella fase ante - covid avrebbe dovuto caratterizzarsi come il governo della difesa e ...Il provvedimento che deve essere approvato a breve, pena il non ottenimento delle prime tranches del Recovery fund, non piace in molti passaggi sostanziali al Movimento Cinque Stelle che ha presentato ...“Nella sala dei busti, attigua a quella dove Draghi tiene le sue udienze, persino Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi si guardano e sembrano sorridere.” Francesco Bei, V. Direttore di Repubblica, 4 f ...Il provvedimento che deve essere approvato a breve, pena il non ottenimento delle prime tranches del Recovery fund, non piace in molti passaggi sostanziali al Movimento Cinque Stelle che ha presentato ...