Fiorella Mannoia: “Contenta di essermi vaccinata? No, ma l’ho fatto per etica” (Di domenica 25 luglio 2021) Contro il Coronavirus “non mi sono vaccinata Contenta, no, non lo ero, ma l’ho fatto. Per etica, per permettere anche a chi non può farlo di vivere in tranquillità, mi sono vaccinata per senso civico, per il vivere comune, perché solo tutti insieme possiamo uscire da questo incubo”. Così Fiorella Mannoia su Twitter, dove il dibattito tra favorevoli e contrari al vaccino anima sempre più anche il mondo dei vip. Un messaggio, quello della cantante, che ha spaccato gli utenti. “Molti fraintenderanno le sue parole e le risponderanno male anche a causa delle ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Contro il Coronavirus “non mi sono, no, non lo ero, ma. Per, per permettere anche a chi non può farlo di vivere in tranquillità, mi sonoper senso civico, per il vivere comune, perché solo tutti insieme possiamo uscire da questo incubo”. Cosìsu Twitter, dove il dibattito tra favorevoli e contrari al vaccino anima sempre più anche il mondo dei vip. Un messaggio, quello della cantante, che ha spaccato gli utenti. “Molti fraintenderanno le sue parole e le risponderanno male anche a causa delle ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Fiorella Mannoia: 'Vaccinata contenta? No, ma l'ho fatto per etica'. - lifestyleblogit : Fiorella Mannoia: 'Vaccinata contenta? No, ma l'ho fatto per etica' - - Robherto72 : RT @Adnkronos: #Covid, Fiorella Mannoia: 'Vaccinata contenta? No, ma l'ho fatto per etica'. - isadoralarosa : RT @Adnkronos: #Covid, Fiorella Mannoia: 'Vaccinata contenta? No, ma l'ho fatto per etica'. - extraterra62 : RT @Adnkronos: #Covid, Fiorella Mannoia: 'Vaccinata contenta? No, ma l'ho fatto per etica'. -