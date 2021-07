Calciomercato Juventus | arriva il clamoroso rifiuto | addio ad un campionissimo

(Di domenica 25 luglio 2021) Ladeve diread uno dei suoi obiettivi per il. Il calciatore ha escluso Torino come prossima meta. Continua la ricerca di rinforzi per ladurante questa finestra di. I bianconeri sognano di tornare a vincere subito lo scudetto, con Agnelli pronto a portare qualche nome degno di nota alla L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - SkySport : Nedved: '#CristianoRonaldo resta con noi. #Dybala? Presto l'incontro con l'agente' #SkySport #Juventus #Nedved - Gazzetta_it : La Juve respinge l’assalto del Liverpool e blinda Chiesa - Cucciolina96251 : RT @serieAnews_com: ?? #Buffon: '#Gasperini è un tecnico che mi fa andare matto, potevo andare all'#Atalanta #SerieA #Calciomercato http… - eleitaliana : RT @GiovaAlbanese: Federico #Chiesa è incedibile. Le possibilità che la #Juventus decida di aprire a una cessione in questa finestra di #ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Le ultime sul suo futuro Pjanic © Getty ImagesSono giorni decisivi in casaanche sul fronte Kaio Jorge, come raccontato da.it. Nel frattempo, prosegue la trattativa con il ..., fissato l'appuntamento: terzo round tra le parti per trovare l'accordo. Sensazione da assalto finale L'assalto finale . Al terzo tentativo. La sensazione è questa, senza dubbio.Parliamo di Marcelo Brozovic, vecchio pallino di Massimiliano Allegri. Possibile una intesa a metà strada, sui 5 milioni netti compreso qualche bonus Ecco tutti i dettagli… Leggi ...Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo sembra essere deciso definitivamente. Il portoghese non cambierà più idea.