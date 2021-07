Assassin's Creed Valhalla introdurrà lo scaling dei livelli con il prossimo update (Di domenica 25 luglio 2021) Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un nuovo update per Assassin's Creed Valhalla, il quale introdurrà il tanto richiesto level scaling, La feature permetterà ai giocatori di gestire in piena libertà i livelli dei nemici, offrendo così delle sfide sempre adatte all'occasione: potrete scegliere fra cinque opzioni e ognuna andrà ad influire sulla forza dei nemici in relazione al vostro livello. I meno abili potranno optare per dei nemici deboli, mentre i giocatori navigati potranno affrontare delle battaglie più impegnative con dei nemici molto più potenti del normale. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 luglio 2021) Ubisoft ha annunciato l'arrivo di un nuovoper's, il qualeil tanto richiesto level, La feature permetterà ai giocatori di gestire in piena libertà idei nemici, offrendo così delle sfide sempre adatte all'occasione: potrete scegliere fra cinque opzioni e ognuna andrà ad influire sulla forza dei nemici in relazione al vostro livello. I meno abili potranno optare per dei nemici deboli, mentre i giocatori navigati potranno affrontare delle battaglie più impegnative con dei nemici molto più potenti del normale. Leggi ...

