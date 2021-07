Addio a Ashanti Smith | La 18enne Affetta da Progeria

(Di domenica 25 luglio 2021) È morta in Gran Bretagnada, la malattia genetica che fa invecchiare l’organismo in modo molto rapido. Chi soffre di questa patologia di solito non ...

Caffeina Magazine

A diffondere la notizia della scomparsa diè stata la madre, Phoebe Louise Smith , che ha ... Al suo fianco al momento dell'la madre e il patrigno Shaine Wickens , oltre all'amica di ...La donna, che oltre aha altri quattro figli più piccoli, ha aperto una raccolta fondi per poter organizzare un funerale in grande stile per l'alla 18enne.Dagotraduzione dal Daily Mail Ashanti Smith, 18 anni Ashanti Smith aveva solo 18 anni. Eppure se ne sentiva addosso 144. Otto per ogni anno che aveva vissuto. La sindrome di Hutchinson-Gilford Progeri ...Una teenager britannica è morta poche settimane dopo il suo 18esimo compleanno a causa di una rara malattia genetica che ha causato il suo invecchiamento precoce. Ashanti Smith è venuta a mancare lo s ...