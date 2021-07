A Roma Giandomenico basso sale sul tetto d’Europa

Leggi su rallyeslalom

(Di domenica 25 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Sonoe Lorenzo Granai, su Skoda Fabia R5, i vincitori del Rally diCapitale, gara valida come prova del Campionato Italiano Rally Sparco e del Campionato Europeo Rally organizzata da Motorsport Italia. La gara capitolina ha come di consueto esaltato le qualità dei migliori e più esperti tra i piloti in gara L'articolo proviene da RS E OLTRE.