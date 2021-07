Vito Dell’Aquila vince la medaglia d’oro nel taekwondo a Tokyo 2020 (Di sabato 24 luglio 2021) Vito Dell’Aquila vince l’oro nel taekwondo a Tokyo 2020, battendo il rivale Jendoubi nella finale della categoria 58 kg Leggi su corriere (Di sabato 24 luglio 2021)l’oro nel, battendo il rivale Jendoubi nella finale della categoria 58 kg

Advertising

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto… - Coninews : VITO CAMPIONE OLIMPICO ?? Primo trionfo #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Vito Dell’Aquila è medaglia d’ORO nei -58 kg di… - ItaliaTeam_it : È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam |… - vivodijuvee : RT @ProfCampagna: #DellAquila #GiochiOlimpici Primo oro per l'#ItaliaTeam a #Tokyo2020: Vito Dell'Aquila è campione olimpico nei -58 kg di… - 22luglio2018 : RT @ItaliaTeam_it: È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam | #Stupor… -