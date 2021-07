Una Vita, anticipazioni oggi 24 luglio prima serata: chi aggredisce Agustina? (Di sabato 24 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 24 luglio in prima serata. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Rete 4 alle 21.25 circa? Una misteriosa ragazza sembra minacciare Agustina con un coltello, che però, poi, punta contro di sé, finendo ricoverata in gravi condizioni. Agustina l’ha riconosciuta: ha a che fare col suo passato. Una misteriosa ragazza si intrufola in soffitta e sembra minacciare Agustina con Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 luglio 2021)“Una”, puntata del 24in. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Rete 4 alle 21.25 circa? Una misteriosa ragazza sembra minacciarecon un coltello, che però, poi, punta contro di sé, finendo ricoverata in gravi condizioni.l’ha riconosciuta: ha a che fare col suo passato. Una misteriosa ragazza si intrufola in soffitta e sembra minacciarecon Articolo completo: dal blog SoloDonna

