Terrorismo e instabilità sociale, i governi ascoltino la disperazione creata dal Covid (Di sabato 24 luglio 2021) Mentre il mondo sta attraversando una nuova fase della pandemia caratterizzata da un progressivo ritorno alla attività sociali e con un incremento percentuale sostanziale delle persone che si sono vaccinate, è bene ricordare che nonostante l'innegabile fatto che la pandemia sia stata al centro dei pensieri dei cittadini e dei governi, essa non è il solo problema esistente: è infatti fondamentale capire che ci sono numerose sfide e rischi davanti a noi. Ad oggi i governi stanno affrontando un compito difficile in questo complesso panorama post-pandemia. Lo scenario include potenziali problemi sociali, economici, politici e di sicurezza. La disoccupazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo instabilità La morsa jihadista stringe ancora il Mozambico ... formazione specializzata sulla lotta al terrorismo come anche formazione e istruzione sulla ... mentre Total si è temporaneamente ritirata lo scorso aprile a causa della crescente instabilità dovuta ...

Il terrorismo alle porte di Kabul rovina la festa a Ghani L'instabilità che caratterizza l'Afghanistan nelle ultime settimane si avvicina sempre di più alle porte di Kabul e, dopo il ritiro delle truppe degli Stati Uniti dal Paese, i gruppi armati hanno deciso ...

Terrorismo e instabilità sociale, i governi ascoltino la disperazione creata dal Covid Il Fatto Quotidiano