Salvini: «Io vaccinato per scelta, non voglio imporre nulla. Le parole di Draghi? Sono rimasto male» (Di sabato 24 luglio 2021) Il leader della Lega: «Capisco chi si lamenta del lasciapassare. Non abbiamo i numeri per bloccare la decisione Ma eviteremo ulteriori obblighi inaccettabili» Leggi su corriere (Di sabato 24 luglio 2021) Il leader della Lega: «Capisco chi si lamenta del lasciapassare. Non abbiamo i numeri per bloccare la decisione Ma eviteremo ulteriori obblighi inaccettabili»

