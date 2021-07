Omicidio di Voghera, tensione alla manifestazione in memoria dell’uomo ucciso dall’assessore leghista Adriatici. La diretta (Di sabato 24 luglio 2021) Nel pomeriggio di sabato 24 luglio è stata annunciata una manifestazione per ricordare Youns El Boussettaoui, l’uomo ucciso nei giorni scorsi dall’assessore leghista Massimo Adriatici. L’evento, che si annuncia molto partecipato, sta facendo montare qualche timore per possibili disordini, anche se gli organizzatori hanno invitato alla calma, assicurando che l’evento sarà pacifico e statico. Il Comune ha comunque invitato gli esercenti ad abbassare le serrande nelle ore della manifestazione. La parrocchia ha spostato alcune messe e ne ha cancellate altre. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) Nel pomeriggio di sabato 24 luglio è stata annunciata unaper ricordare Youns El Boussettaoui, l’uomonei giorni scorsiMassimo. L’evento, che si annuncia molto partecipato, sta facendo montare qualche timore per possibili disordini, anche se gli organizzatori hanno invitatocalma, assicurando che l’evento sarà pacifico e statico. Il Comune ha comunque invitato gli esercenti ad abbassare le serrande nelle ore della. La parrocchia ha spostato alcune messe e ne ha cancellate altre. L'articolo ...

fattoquotidiano : Omicidio di Voghera, il gip di Pavia convalida l’arresto: confermati i domiciliari per l’assessore alla Sicurezza M… - gennaromigliore : Dinamiche e responsabilità per l’omicidio di #Voghera le stabilirà un giudice. Da ieri continuo tuttavia a chiederm… - itinagli : Sulle dinamiche dell'omicidio di #Voghera faranno luce le indagini. Sul fatto che un assessore, un rappresentante… - FioriFlavio : RT @beretta_g: Per capire le motivazioni della richiesta (mia e di @OpalBrescia, @RetePaceDisarmo, @OgnivoltaOnlus e molte altre associazi… - rep_milano : Caso Voghera, gli avvocati di Youns minacciati: 'Dietro l'omicidio c'è una sottotraccia di razzismo'… -