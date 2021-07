Olimpiadi: da Foggia al podio di Tokyo, Samele tocca il punto più alto della carriera (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. - (Adnkronos) - La medaglia d'argento individuale ai Giochi di Tokyo è il punto più alto della storia sportiva di Luigi Samele. Una carriera di alto livello ma con picchi soprattutto nelle gare a squadre, come il bronzo a cinque cerchi conquistato a Londra 2012 con Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino. Lo sciabolatore Foggiano della Fiamme Gialle, che domani festeggerà il 34° compleanno, ha vinto anche tre titoli europei a squadre, un argento mondiale nel 2018 sempre a squadre e due prove di Coppa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021), 24 lug. - (Adnkronos) - La medaglia d'argento individuale ai Giochi diè ilpiùstoria sportiva di Luigi. Unadilivello ma con picchi soprattutto nelle gare a squadre, come il bronzo a cinque cerchi conquistato a Londra 2012 con Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino. Lo sciabolatorenoFiamme Gialle, che domani festeggerà il 34° compleanno, ha vinto anche tre titoli europei a squadre, un argento mondiale nel 2018 sempre a squadre e due prove di Coppa ...

