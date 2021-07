Litiga con il marito e si schianta contro una Ferrari e una Porsche per vendetta

Advertising

AngeloCiocca : Un #Marocchino, a #Pavia, travolge tre ragazzi in seguito a una lite !!! Sempre peggio, servono regole e tolleranza… - fattoquotidiano : Milano, il centrodestra litiga davanti alle telecamere. La Russa bisticcia con Licia Ronzulli e Salvini nega l’evid… - RaiNews : #Pavia. Ubriaco litiga con tre ragazzini e li investe con auto, arrestato - Dorian221190 : #VitoDellAquila che litiga con la bandana tricolore?????????????? #Tokyo2020 - Francalidia4 : @enzo_acca @stopconinomi @AnnaMariajuve Ma tu con chi credi di parlare..io non litigo scambio opininioni..sei tu q… -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con

il Resto del Carlino

Una donnail marito e si schianta contro una Ferrari e una Porsche . L'incidente ai limiti del comico è successo in Cina , dove una donna adiratail marito ha deciso di lanciare a tutta la loro ...Una lite furiosail compagno, tanto violenta da aver paura della reazione dell'uomo: per questo la giovane, una ragazza residente in via Fabriano , ha chiamato il suo ex fidanzato, spaventata, raccontandogli di ...Una donna litiga con il marito e si schianta contro una Ferrari e una Porsche. L'incidente ai limiti del comico è successo in Cina, dove una donna adirata con il marito ha deciso ...FRASCATI (cronaca) - E' successo ieri pomeriggio nella zona di via Pietra Porzia ilmamilio.it - contenuto esclusivo Brutta avventura nel pomeriggio di ieri per una ragazza che si trovava in auto col f ...