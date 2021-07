Le prime medaglie italiane alle Olimpiadi | Luigi Samele argento nella sciabola

Advertising

ItaliaTeam_it : Domani tutti svegli! Dopo la cerimonia inaugurale in palio le prime medaglie, FORZA #ITALIATEAM! ???? #Tokyo2020 |… - Coninews : Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l’arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le pr… - RegionePuglia : Sono pugliesi le prime medaglie italiane a @Tokyo2020: ?? Vito Dell'Aquila, #Taekwondo , 2000, Mesagne (BR). ?? Luigi… - ilfaroonline : #Tokyo2020 Prime medaglie per l'Italia: Luigi #Samele è argento nella #sciabola individuale, Vito #DallAquila è oro… - serpeverde05 : RT @Iperborea_: Momento altamente patriottico: le prime due medaglie italiane, sono pugliesi. Vito Dell'Aquila è di Mesagne (provincia di B… -

Ultime Notizie dalla rete : prime medaglie

Iniziano le Olimpiadi, arrivano leitaliane, ma la Rai fa subito discutere con la sua programmazione delle gare. Gli appassionati si dividono sulle discipline da seguire, Rai 2 da sola non è in grado di trasmettere tutte ...... e perchè no, anche distribuire le, che pure speriamo possano andare al collo degli atleti italiani, oggi sicuri protagonisti. Diretta/ Italia Giappone softball (risultato finale 0 - 5)...Arrivano le prime medaglie per l’Italia a Tokyo 2020. Vito Dell’Aquila ha vinto la medaglia d’oro nel taekwondo 58 kg a Tokyo 2020. In finale ha battuto il tunisino Jendoubi per 16-12 con una rimonta ...Primi podi per la nostra delegazione. Vito Dell’Aquila trionfa nella categoria -58 kg, Luigi Samele cede solo in finale con il campione Szilagyi ...