Dark Souls ha trovato un nuovo ' campione' che ha finito il gioco con un controller fatto dipizza

Dark Souls ha trovato un nuovo 'campione' che ha finito il gioco con un controller fatto di...pizza (Di sabato 24 luglio 2021) Siamo abituati alle notizie che vedono i giocatori più eccentrici riuscire a giocare o finire Dark Souls nei modi più assurdi possibili, incluso l'utilizzo di controller poco ortodossi, come i tappeti di Dance Dance Revolution, la chitarra di Guitar Hero o i bonghi di Donkey Kong. Tuttavia, lo sviluppatore e noto modder di controller, Super Louis 64, è riuscito a superare in eccentricità tutta la concorrenza, riuscendo a finire l'opera di From Software con qualcosa di veramente impensabile: un controller realizzato interamente di...pizza. Non stiamo parlando di un controller a forma di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 luglio 2021) Siamo abituati alle notizie che vedono i giocatori più eccentrici riuscire a giocare o finirenei modi più assurdi possibili, incluso l'utilizzo dipoco ortodossi, come i tappeti di Dance Dance Revolution, la chitarra di Guitar Hero o i bonghi di Donkey Kong. Tuttavia, lo sviluppatore e noto modder di, Super Louis 64, è riuscito a superare in eccentricità tutta la concorrenza, riuscendo a finire l'opera di From Software con qualcosa di veramente impensabile: unrealizzato interamente di...pizza. Non stiamo parlando di una forma di ...

