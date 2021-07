Covid | 5 140 nuovi casi e 5 decessi in 24 ore

(Di sabato 24 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.140 i positivi alregistrati nelle ultime 24 ore, come riportato dal bollettino del ministero della Salute. Numero stabile rispetto a ieri, quando si erano invece registrati 5.143contagiati. Sono invece 5 le vittime in un giorno, in calo rispetto i 17 di venerdì 23 luglio.Rispetto alle 24 ore precedenti sono stati effettuati meno tamponi, 258.929 numero che comunque fa calare il tasso di positività all'1,98%. I guariti sono 1.362, crescono anche oggi gli attuali positivi raggiungendo il numero totale di 62.523. Prosegue, sul fronte ospedaliero, la crescita dei ricoveri ordinari 1.340 (+36), così come crescono pure le ...

In Lombardia, invece, sono 574 con 1 morto. La situazione in Italia Secondo i dati nazionali, sono invece 5.140 i nuovi casi Covid in tutta Italia. Si tratta di un dato in linea con quello di ieri ...Numeri stabili rispetto a ieri con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%. I decessi sono 5 (ieri 17), per un totale di 127.942 vittime dal ...