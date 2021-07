Claire De Lune | la recensione – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 24 luglio 2021) Ladide, un’avventura ricca di enigmi in stile Portal da un veterano di Bioshock 2.. A dispetto di quanto potrebbe far credere il titolo, ladiDenon tratta di un gioco musicale, ma di un’avventura in prima persona. Clair (senza e) Deè infatti il componimento più famoso di Claude Debussy, maestro del simbolismo francese. Lo sviluppatore canadese Tactic Studio, sin qui noto per lo strategico free-to-play Immortal Empire (uscito la bellezza di sei anni fa), gioca con l’omofonia tra il ...

Claire de Lune – Il trailer di lancioVideogiochi per PC e console |

La recensione di Claire de Lune, un'avventura ricca di enigmi in stile Portal da un veterano di Bioshock 2.. A dispetto di quanto potrebbe far credere il titolo, la recensione di Claire De Lune non ...