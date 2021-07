"Attenti alle tensioni sociali". Avvertimento a Draghi, cosa sa Maria Giovanna Maglie sui no-vax scesi in piazza (Di sabato 24 luglio 2021) Maria Giovanna Maglie sostiene l'ingresso della Lega al governo. Ospite di Stasera Italia su Rete Quattro la giornalista replica a Veronica Gentili ribadendo di essere dalla parte del Carroccio che ha deciso di far parte del governo Draghi per "evitare di lasciarlo nelle mani di quelli che io chiamo 'i talebani della politica', ossia Pd e M5s". Si tratta di un "governo anomalo per cercare di portare a casa qualcosa", prosegue la Maglie precisando che quello di Mario Draghi è un "ripiego, perché non devono governare i tecnici ma i politici". Poi è la volta degli errori ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)sostiene l'ingresso della Lega al governo. Ospite di Stasera Italia su Rete Quattro la giornalista replica a Veronica Gentili ribadendo di essere dalla parte del Carroccio che ha deciso di far parte del governoper "evitare di lasciarlo nelle mani di quelli che io chiamo 'i talebani della politica', ossia Pd e M5s". Si tratta di un "governo anomalo per cercare di portare a casa qual", prosegue laprecisando che quello di Marioè un "ripiego, perché non devono governare i tecnici ma i politici". Poi è la volta degli errori ...

